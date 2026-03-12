Berlin (dpa/bb) – Ein Berliner Wirt ist nach einem Streit mit einem Gast schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Der 54-Jährige hat in der vergangenen Nacht eine stark blutende Wunde am Kopf erlitten und wurde notfallchirurgisch behandelt, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte es der Gastwirt in Oberschöneweide abgelehnt, einem 63-Jährigen weiter Alkohol auszuschenken. Daraufhin soll der Gast dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Streit verlagerte sich dann vor die Tür. Als die Männer zurück ins Lokal kamen, wies der Wirt die erhebliche Kopfverletzung auf. Bei dem 63‑Jährigen wurde laut Polizei bei einer Atemalkoholkontrolle ein Wert von 2,15 Promille festgestellt.



