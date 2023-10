Berlin (dpa) – Der bisherige Linke-Politiker Alexander King will die Partei verlassen. Er wolle sich «einer neuen Partei um Sahra Wagenknecht» anschließen, kündigte King am Freitag in einer Mitteilung an. Er sieht demnach in dem Schritt «das Potenzial, die Wähler-Basis für linke Politik erheblich zu erweitern». Sein Mandat im Abgeordnetenhaus wolle er «vorerst» behalten, kündigte King an.

Die Fraktionsspitzen Anne Helm und Carsten Schatz sowie Landesvize Bjoern Tielebein nahmen den Schritt einer Mitteilung zufolge «mit Bedauern zur Kenntnis» und forderten King auf, sein Mandat zurückzugeben. «Das gebietet schon der Respekt vor den Wählerinnen und Wählern, die der Linken ihre Stimme gegeben haben», hieß es. King solle sein Ausscheiden aus der Fraktion vorbereiten, die Arbeit in Ausschüssen und laufende Projekte müssten übergeben werden.