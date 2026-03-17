Berlin (dpa/bb) – Alba kämpft in der Basketball-Champions-League noch Gruppensieg. Dabei müssen die Berliner gegen den ungeschlagenen Tabellenführer AEK Athen am Mittwoch (19.00 Uhr/Dyn) unbedingt gewinnen. «Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel für den weiteren Verlauf ist», sagte Nationalspieler Norris Agbakoko. Denn als Sieger der Gruppe J hätte Alba Berlin in der Best-of-Three-Serie im Viertelfinale in einem möglichen entscheidenden dritten Spiel Heimrecht.

«Und das ist immer ein Vorteil», so Agbakako. Dafür müssen die Berliner aber zudem noch den direkten Vergleich gegenüber Athen gewinnen, um an den Griechen noch vorbeiziehen zu können. Sprich, sie müssen höher gewinnen als die 80:88-Niederlage aus dem Hinspiel. Darauf soll der Fokus aber nicht von Beginn an liegen. «Zunächst müssen wir erst einmal unseren besten Basketball spielen. Und dann müssen wir sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Wir werden unser Spiel nicht danach ausrichten, dass wir mit acht Punkten gewinnen müssen», kündigte Trainer Pedro Calles an.





Alba bereits für das Viertelfinale qualifiziert

Nach der desaströsen Bundesliga-Pleite am Sonntag beim MBC wird sich Alba aber gewaltig steigern müssen. «Wir dürfen uns davon nicht runterziehen lassen und es darf nicht so eine graue Wolke bilden», forderte Agbakoko. Mut macht das Hinspiel bei AEK Ende Januar, als Alba lange führte und sich erst am Ende geschlagen geben musste. «Das Spiel war auf Augenhöhe. Das gibt uns auch etwas Selbstvertrauen», ergänzte der 26-jährige Center.

Für Agbakoko ist AEK dennoch «eines der Favoritenteams» der Champions League. Und sollte Alba doch nur Zweiter werden, wäre das auch «nicht der Weltuntergang», so der Berliner weiter. Denn für das Viertelfinale sind sie bereits qualifiziert. Und dort «werden die Karten noch einmal neu gemischt und jeder hat die Chance jeden zu schlagen», sagte Agbakoko. Die Auslosung findet am Freitag statt.