Berlin (dpa/bb) – Konnte Alba Berlin vergangene Saison dem FC Bayern München die Meisterschaft der Basketball-Bundesliga noch sensationell entreißen, ist der Abstand zwischen beiden Teams in dieser Spielzeit deutlich größer. Wenn beide Teams am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) in Berlin aufeinandertreffen, ist der Ligakrösus Bayern souveräner Tabellenführer, Alba – nach mäßigem Saisonstart – hingegen nur auf Platz sieben.

Schon früh in der Saison das zweite Duell

Aber nicht nur tabellarisch. Im ersten Duell Ende September kassierte Alba eine derbe 61:95-Pleite. Da dieses Duell eine vorgezogene Partie vom 23. Spieltag war, treffen die beiden Dauerrivalen deshalb schon jetzt am 10. Spieltag zum zweiten Mal aufeinander. «Das ist schon etwas merkwürdig. Es ist ja das Spiel, auf das viele Fans warten», sagte Point Guard Martin Hermannsson.





Die Bayern sind deshalb der klare Favorit, marschierten bisher durch die Liga und kassierten erst eine Niederlage. «Sie haben das größte Budget und spielen als einziger in der Euroleague. Sie sind das Team, das es zu schlagen gilt», sagte Hermannsson. Sportdirektor Himar Ojeda ergänzte: «Sie sind zwei, drei Level über allen anderen Teams in der Liga. Außer sie haben vielleicht eine Doppelwoche in der Euroleague.»

Alba hofft auf müde Bayern

Und genau diese Woche hatten die Bayern einen Doppelspieltag. «Dafür haben sie für jede Position aber auch drei gute Optionen», meinte Trainer Pedro Calles. Und dennoch rechnet sich Alba so bessere Chancen aus und hofft auf müde Bayern.

Dafür muss Alba von Beginn an Druck machen. «Wir müssen die Intensität, die Energie und das Tempo so hoch wie möglich halten. Das sind die Schlüssel für uns», sagte Calles. Für eine Überraschung brauche es aber schon einen «sehr guten Tag, an dem wir unsere Würfe treffen», sagte Hermannsson. Und wohl den Spirit und den Einsatz aus der letzten Finalserie. «Vielleicht wiederholt sich Geschichte ja», so der Isländer weiter.