Berlin (dpa) – Alba Berlin startet am kommenden Montag die Vorbereitung auf die neuen Spielzeiten in der Basketball-Bundesliga und der Euroleague. Freiwillige individuelle Workouts und medizinische Tests im Unfallkrankenhaus Berlin stehen ab dem 14. August auf dem Programm, ehe zehn Tage später das erste Teamtraining startet, wie Alba am Dienstag mitteilte.

Das erste Testspiel gegen die Veolia Towers Hamburg wird am 3. September in der MBS Arena in Oranienburg angepfiffen, eine Woche später tritt Alba bei den Basketball Löwen Braunschweig an. Am 16. und 17. September nimmt die Mannschaft von Alba-Trainer Israel Gonzalez am Magenta Cup teil und trifft dort auf Roter Stern Belgrad. Die weiteren Teilnehmer des Vorbereitungsturniers in München sind Virtus Bologna und Gastgeber Bayern München. Die Bayern sind auch erster Gegner in der Euroleague am 5. Oktober in München. Eine Woche zuvor findet das erste Bundesligaspiel von Alba bei den MLP Academics Heidelberg statt.

Angesichts der vom 25. August bis 25. September stattfindenden Weltmeisterschaft kann es sein, dass Alba auf Johannes Thiemann, den Italiener Gabriele Procida und Yanni Wetzell aus Neuseeland verzichten muss, die im vorläufigen Aufgebot ihrer Nationen stehen. Die endgültigen WM-Kader wurden noch nicht bekannt gegeben.