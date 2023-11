Berlin (dpa/bb) – Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie steigt bei den Basketballern von Alba Berlin das Selbstvertrauen. «Das Vertrauen in das, was du machst, ist jetzt mehr da. Und du weißt jetzt auch, dass du große Teams schlagen kannst», sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Ein weiterer großer Name wartet mit Valencia Basket (20.30 Uhr/Magentasport) am Donnerstag in der Euroleague auf die Berliner.

Vergangene Woche überraschte Alba schon mit dem Sieg gegen Mailand. Aber auch gegen die Spanier sind sie wieder nur Außenseiter. Ojeda hat deshalb viel Respekt vor dem Gegner: «Sie haben gerade ein gutes Momentum und bauen Selbstvertrauen auf. Sie spielen sehr gut und sind ein sehr gefährlicher Gegner.»

Der Bundesligist schaut aber ohnehin mehr auf die eigene Entwicklung. Denn das Spiel der Berliner nahm in den letzten Partien mehr und mehr Form an. Zudem gibt es mit der Rückkehr von Center-Hüne Khalifa Koumadje wieder mehr Optionen. «Wir kommen jetzt langsam zurück zu unserem normalen Spiel. Vorher ging es vor allem darum, Dinge zu kompensieren», sagte der Sportdirektor.

Und auch die beiden jungen Point Guards Matteo Spagnolo (20 Jahre) und Ziga Samar (22) wirken, nach anfänglich großen Problemen, besser integriert. «Sie sind noch jung und unerfahren und hatten zu Beginn jede Menge Druck auf ihren Schultern. Es war aber nicht nur der Druck. Sie müssen auch viel lernen, den Weg, wie wir spielen wollen», sagte Ojeda.