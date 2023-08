Berlin (dpa/bb) – Die Fußstapfen für Flügelspieler Justin Bean könnten bei Alba Berlin kaum größer sein. Denn der 26 Jahre alte Neuzugang soll Luke Sikma ersetzen. Der war in den letzten sechs Jahren eine Institution beim Basketball-Bundesligisten: Kapitän, Anführer, Leistungsträger. «Ich habe mir viel von ihm angeschaut, um zu sehen, warum er hier so erfolgreich war. Er hat immer mit viel Leidenschaft, Intensität und einem hohen Basketball-IQ agiert», sagte der US-Amerikaner am Montag.

Und doch will Bean nicht nur eine Kopie Sikmas sein. «Ich weiß nicht, ob ich diese Fußstapfen füllen kann, ich möchte Justin Bean sein und der bestmögliche Spieler für dieses Team», sagte er. Für ihn ist Berlin seine erste Station außerhalb der USA. Dort war er zuletzt in der G-League für Memphis Hustle aktiv. «Das ist ein großer Schritt für mich. Aber Europa ist eine gute Sache für meine Karriere und eine tolle Gelegenheit», sagte er.

Dabei schien seine Karriere mit 18 Jahren schon fast beendet. Nach der High School verließ er seine Heimat Oklahoma und ging als Missionar für die Mormonen nach Nevada. «Basketball spielt eine große Rolle in meinem Leben, aber es ist nicht das, was ich bin», sagte er. Zwei Jahre lang spielte er keinen Basketball, dachte sogar ans Aufhören. «Ich hatte Zweifel, aber ich liebe diesen Sport einfach zu sehr», berichtete er.