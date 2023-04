Berlin (dpa) – Geschäftsführer Marco Baldi vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin kann einen größeren Umbruch aufgrund zahlreicher auslaufender Verträge nach dieser Spielzeit nicht ausschließen. Dabei schwebt dem 60-Jährigen vor, einen Kern um Profis wie Luke Sikma oder Tim Schneider zu erhalten. «Diesen Kern werden wir wieder haben und den brauchen wir auch. Einen Radikalumbau von 15 Spielern mit 14 Neuen, das wird nicht passieren», sagte Baldi im «MagentaSport»-Podcast «Abteilung Basketball».

Mit dem Kern wird Alba die Vereinsphilosophie fortsetzen, Spieler zu entwickeln, anstatt teure Profis von anderen Vereinen zu verpflichten. Neben dem jährlichen Ziel des deutschen Meistertitels hofft Baldi auch auf internationale Erfolge, sich in der Euroleague gegen die Topclubs mit viel höheren Budgets durchzusetzen. «Wir sind in der Euroleague aktuell nicht Anwärter auf die Final 4 und es wird noch viel Zeit brauchen. Aber ich glaube schon, dass wir mit unserer Art dahin kommen können», sagte der frühere Profi. Alba schließt die aktuelle Euroleague-Saison am Donnerstag als Vorletzter mit dem Heimspiel gegen den Letzten ASVEL Villeurbanne ab, kann aber nicht mehr auf den letzten Rang zurückfallen.

Kontinuierliche Verletzungen in dieser Spielzeit haben dabei ein besseres internationales Abschneiden verhindert. Baldi fordert deshalb einen vertraglichen Spielplan: «Über kurz oder lang muss das kommen. Zumindest so lange wir in Europa den Basketball spielen, wie wir ihn spielen. Mit dieser Intensität.» Der Alba-Chef setzt sich deshalb auch für eine gewisse spielfreie Zeit ein, damit die Spieler regenerieren können. «Es muss sechs Wochen, zwei Monate im Jahr geben, die wirklich frei sind», sagte Baldi, «so wie es jetzt ist, ist es zu viel.»