Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin fühlt sich bereit für das Top-Spiel in der Basketball-Bundesliga bei den Telekom Baskets Bonn. In der Partie des 31. Spieltags am Dienstagabend fällt die Vorentscheidung, wer in die Mitte Mai beginnenden Playoffs als Tabellenerster geht und damit Heimrecht bis ins Finale genießt. Die Hauptstädter sind Tabellenführer vor den nach Niederlagen punktgleichen Bonnern, die noch zwei Nachholspiele haben. Die Rheinländer sind derzeit in bestechender Form, haben in der Liga 14 Spiele in Folge gewonnen.

«Bonn weiß gar nicht mehr wie das ist, zu verlieren», warnt Albas Geschäftsführer Marco Baldi. «Sie haben eine unfassbare Serie hingelegt. Sie sind sehr sicher, fast dominant und überzeugt von dem was sie tun, die Rollen sind klar.» Aber auch Alba kommt immer besser in Fahrt, hat am Sonntag beim 104:79 gegen Aufsteiger Rostock den elften Sieg in hintereinander gefeiert.

Mit dem kleinen und schnellen Aufbauspieler T.J. Shorts hat Bonn einen überragenden Spieler im Kader. «Er gehört zu der Art von Spielern, die egal was man tut, ihre Punkte machen», sagt Alba-Kapitän Luke Sikma, der gegen Rostock geschont wurde. «Wir müssen ihn dafür aber hart arbeiten lassen und zweite Chancen verhindern. Wir sind bereit.»

Die Berliner erwartet in Bonn eine mit 6000 Fans ausverkaufte Halle. «Bonn spielt mit einer unglaublichen Intensität und vor eigenem Publikum ist es noch einmal etwas anderes», weiß Baldi. «Entscheidend wird sein, dass wir ruhig bleiben, wenn wir mal einen Lauf kassieren. Da müssen wir einen kühlen Kopf bewahren.» Die zwei Duelle in dieser Saison in Pokal und Liga hatte Alba jeweils knapp gewonnen.

Bei einem Sieg ist den Berlinern Platz 1 bei noch zwei ausstehenden Spielen und dem dann gewonnen direkten Vergleich, kaum noch zu nehmen. Und das hätte noch einen zweiten Effekt: Man würde Bayern München in einem Halbfinale aus dem Weg gehen. «Natürlich will keiner im Halbfinale gegen Bayern spielen», sagt auch Baldi.