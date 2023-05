Berlin (dpa/bb) – Wut und Enttäuschung machten sich breit. Jedem Spieler von Alba Berlin war anzumerken, dass er schnell in der Kabine verschwinden wollte. «Das war eine ganz bittere Niederlage. Das ist gerade eine harte Situation und wir stehen mit dem Rücken zur Wand», sagte Basketball-Nationalspieler Johannes Thiemann. Dem Titelverteidiger aus der Hauptstadt droht nach der 81:93-Heimniederlage gegen ratiopharm Ulm das vorzeitige Saisonende – im Viertelfinale.

Alba liegt in der Best-of-five-Serie 1:2 zurück, muss also am Mittwoch im vierten Spiel gewinnen (20.30 Uhr/Magentasport). Der Berliner hoffen dabei auf die Fortsetzung dieser Viertelfinal-Serie – bisher verlor immer die Heimmannschaft. «Zuhause spürst du noch einmal Extra-Druck, weil du zu Hause gewinnen musst», sagte Sportdirektor Himar Ojeda.

Mit dem kam Alba am Freitagabend nicht klar. «Es war mehr ein mentales Problem. Wir müssen gewinnen, ich muss jetzt treffen. Wir haben doch schon den Druck gespürt», sagte Albas Sportdirektor. Für ihn waren «Kampf und Mentalität» da, «aber wir konnten es nicht durchbringen».

Besonders in der Defensive war die Fehlerquote zu hoch. «Defensiv sind wir im Moment nicht stark. Wir haben viel unnötig unter dem Korb geholfen und dann die Dreier kassiert», sagte Youngster Malte Delow. Der 22-Jährige fordert mehr Einsatz. «Wir waren wieder an einigen Stellen zu naiv. Und haben gedacht, dass wir es spielerisch lösen können, aber in den Playoffs kann man nicht nur spielerisch Sachen lösen. Man muss auch hart sein», sagte er.

Die Berliner haben große Probleme, die höhere Energie der Ulmer zum auszugleichen. «Die spielen mit sehr viel Energie und wir tun uns schwer», sagte Thiemann. Gerade bei einigen hoch belasteten Spielern der letzten Monate und Jahre, wie etwa Thiemann, Luke Sikma oder Maodo Lo, ist dies besonders sichtbar. «Es gab viele Ähnlichkeiten zum ersten Spiel mit bestimmten Spielern. Definitiv fehlt uns Energie», fand Ojeda.