Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat in der Basketball-Champions-League seine Chance auf den Sieg in Gruppe J gewahrt. Mit viel Mühe siegte Alba am Mittwochabend beim griechischen Schlusslicht Karditsa Iaponiki mit 76:71 (35:40). Damit kommt es am nächsten Mittwoch zum Entscheidungsspiel gegen AEK Athen. Beste Berliner Werfer waren Sam Griesel mit zwölf und J’Wan Roberts mit zehn Punkten.

Beim Bundesligisten kehrte Point Guard Bennet Hundt nach überstandener Schulterverletzung zurück in den Kader. Und Alba erwischte zunächst einen guten Start, ging schnell 7:2 in Führung. Doch dann riss der Faden im Berliner Spiel. Viele Fehler auf beiden Seiten prägten das Spiel.





Alba dreht im vierten Viertel die Partie

Die sehr physisch agierenden Gäste fanden anschließend aber besser ihren Rhythmus – vor allem bei den Distanzwürfen. Sechsmal trafen die Griechen in der ersten Hälfte von jenseits der Drei-Punkte-Linie, Alba hingegen nur zweimal.

Zu Beginn des dritten Viertels war so der Rückstand auf sieben Zähler angewachsen (35:42). Und Jack Kayil knickte anschließend auch noch um und musste raus. Er kam im letzten Abschnitt aber zurück. Mit ihm wachte Alba dann im letzten Viertel wieder auf und drehte mit einem Kraftakt doch noch die Partie.