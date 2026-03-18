Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat den Gruppensieg in der Champions League verpasst. Der Bundesligist verlor am Mittwochabend daheim vor 8.766 Zuschauern gegen Spitzenreiter AEK Athen nach Verlängerung mit 88:93 (79:79, 46:52). Der Viertelfinaleinzug stand bereits vorher fest, allerdings hätte Alba dort bei einem möglichen dritten und entscheidenden Spiel kein Heimrecht. Beste Berliner Werfer waren Justin Bean mit 20 Punkten und Jonas Mattisseck (14).

Die Partie begann sehr schwungvoll und mit viel Tempo. Zunächst wechselte die Führung hin und her. Gegen Ende des ersten Viertels häuften sich dann aber bei Alba die technischen Fehler und Fehlwürfe. AEK agierte hingegen sehr abgezockt und versenkte einen Drei-Punkte-Wurf nach dem anderen.





Alba kämpft bis zum Ende

Zu Beginn des zweiten Viertels wuchs der Rückstand auf 14 Punkte an (23:37). Die Griechen dominierten in dieser Phase die Partie. Aber Alba wachte anschließend auf, legte bei der Intensität in der Defensive eine Schippe drauf und traf nun auch besser. Kurz vor der Halbzeit glichen die Berliner zum 44:44 aus.

Nach dem Seitenwechsel ging Alba dann nach langer Zeit wieder in Führung (55:54). Doch anschließend liefen die Hausherren wieder einem knappen Rückstand hinterher. 0,8 Sekunden vor Ende rettete Bean sein Team in die Verlängerung, wo die Gäste am Ende aber die besseren Nerven hatten.