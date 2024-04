Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat seine Siegesserie in der Basketball-Bundesliga weiter ausgebaut und die zwölfte Partie in Serie gewonnen. Am Sonntagabend gewannen die Berliner daheim vor 6883 Zuschauern gegen die Bamberg Baskets mit 98:92 (45:43). Damit rückt Alba in der Tabelle auf Platz zwei vor. Beste Berliner Werfer waren Tim Schneider mit 25 und Kresimir Nikic mit 18 Punkten.

Die Berliner Ausfallliste hatte sich noch einmal vergrößert. Neben den verletzten Johannes Thiemann, Matt Thomas, Louis Olinde, Yanni Wetzell, Gabriele Procida und Matteo Spagnolo kam noch der gesperrte Khalifa Koumadje hinzu. Kurios: Trainer Israel Gonzalez hatte zunächst nur neun Akteure zur Verfügung. Erst im Laufe des ersten Viertels trafen die drei Nachwuchstalente Amon Dörries, Linus Ruf und Anton Nufer ein. Sie hatten zuvor selbst noch in der NBBL gespielt.

Alba tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, zumal Bamberg gut aus der Distanz traf. Zu Beginn des zweiten Viertels war der Rückstand auf neun Zähler angewachsen (20:29). Doch die Gastgeber kämpften sich mit guter Defensivarbeit wieder ins Spiel und holten sich vor der Pause die Führung zurück.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gastgeber defensiv steigern und ließen sich auch durch die harte Gangart der Bamberger nicht irritieren. Zu Beginn des letzten Viertels konnte sich Alba auf 16 Punkte absetzen (82:66). In der Schlussphase wurde es zwar wieder eng, aber die Gastgeber brachten den Sieg ins Ziel.