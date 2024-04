Berlin (dpa/bb) – Obwohl die Basketballer von Alba Berlin ihr letztes Heimspiel der Euroleague gegen Partizan Belgrad verloren hatten, versuchten sie dennoch etwas Positives aus der Pleite zu ziehen. «Für uns alle ist das ein Lernfortschritt und wir hoffen, dass uns diese Erfahrungen in der Bundesliga besser machen», sagte Guard Martin Hermannsson nach der 83:94-Pleite am Donnerstagabend.

Denn während Alba die Euroleague – bei noch einem ausstehenden Spiel – als Tabellenletzter beenden wird, stehen die Berliner in der Bundesliga (BBL) nach acht Siegen in Serie als Tabellendritter aussichtsreich da. Und «das ist die Liga, die wir gewinnen wollen und wo wir die Chance dazu haben», so Hermannsson weiter. Die Serie soll deshalb am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenachten MHP Riesen Ludwigsburg (15.30 Uhr/Dyn) ausgebaut werden.

Für Sportdirektor Himar Ojeda geht es vor allem darum, den spielerischen Aufwärtstrend zu bestätigen. «Wir nähern uns dem Saisonende. Daher müssen wir jetzt Stabilität und Beständigkeit zeigen», forderte der Spanier. Die Playoff-Platzierung spiele deshalb nur eine untergeordnete Rolle. «Wir sollten nicht zu sehr von der Platzierung besessen sein. Da kann noch so viel passieren», sagte er.

Der Berliner erwarten eine harte Partie gegen Ludwigsburg. «Sehr physisch, sehr hart», sagte Hermannsson. Besonderen Respekt hat Ojeda vor der Nachverpflichtung Ariel Hukportis. Der 21-Jährige ehemalige deutsche Juniorennationalspieler wechselte letzte Woche aus Australien zurück nach Ludwigsburg. «Mit ihm wird die Aufgabe schwieriger», glaubt der Sportdirektor. An dem Center waren die Berliner vor einiger Zeit selbst interessiert. Und er blieb seitdem im Fokus.