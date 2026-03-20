Berlin (dpa/bb) – Nur zwei Tage nach der Champions-League-Pleite gegen AEK Athen hat Alba Berlin in der Basketball-Bundesliga eine weitere bittere Heimniederlage nur knapp vermieden. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte gewannen die Berliner vor 7.749 Zuschauern gegen die Rostock Seawolves mit 89:85 (39:56). Alba bleibt damit Tabellenzweiter. Beste Berliner Werfer waren der überragende Malte Delow mit 27 und Norris Agbakoko mit 18 Punkten.

Von Beginn an waren die Gäste aus Rostock hellwach und trafen gleich ihre ersten drei Drei-Punkt-Würfe. Alba wirkte hingegen müde. Beim Rebound hatten die Berliner meist das Nachsehen und gestatteten so den Seawolves immer wieder neue Wurfchancen. Schon nach sechseinhalb Minuten wurde der Rückstand zweistellig (12:23).





Alba startet Aufholjagd nach dem Seitenwechsel

Aber auch danach liefen die Berliner weiterhin zu oft dem Gegner hinterher. Meist stieß Rostock bei seinen Punkten auf wenig Gegenwehr. Und dann tat sich Alba auch noch offensiv sehr schwer. Gute Wurfpositionen konnten nur selten erarbeitet werden. So wuchs der Rückstand im zweiten Viertel sogar auf 19 Punkte an (32:51).

Nach dem Seitenwechsel kam Alba mit deutlich mehr Energie und Intensität aus der Kabine. Angeführt von Delow kamen die Berliner Punkt für Punkt wieder heran, knapp vier Minuten vor dem Ende glichen sie zum 79:79 aus. 96 Sekunden vor Ende gingen sie dann sogar erstmalig in der Partie in Führung (85:83). Und diese brachten sie ins Ziel.