Berlin (dpa) – Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den NBA-erfahrenen US-Amerikaner Matt Thomas verpflichtet. Der 29 Jahre alte Shooting Guard habe einen Vertrag über ein Jahr unterzeichnet, wie die Berliner am Montag mitteilten. Thomas spielte in der besten Basketball-Liga der Welt zwischen 2019 und 2022 in 121 Partien für die Toronto Raptors, Utah Jazz und Chicago Bulls. In der vergangenen Saison lief der 1,91 Meter große Profi für das griechische Euroleague-Team Panathinaikos Athen auf.

Thomas hat einen guten Drei-Punkte-Wurf, will bei Alba aber auch seine Allround-Fähigkeiten mehr zur Geltung bringen. Der US-Amerikaner ist für die Berliner kein Unbekannter. Er spielte 2019 im Europacup-Finale mit Valencia gegen Alba. Der Haupstadt-Club steckt nach mehreren namhaften Abgängen in einem Umbruch.