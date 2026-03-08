Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat das Verfolgerduell in der Basketball-Bundesliga für sich entschieden. Der Hauptstadt-Club gewann vor 7.388 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nach hartem Kampf gegen die Würzburg Baskets mit 71:68 (37:43). Damit festigte Alba den zweiten Tabellenplatz und bleibt erster Verfolger des FC Bayern München. Beste Berliner Werfer waren Moses Wood mit 17 und Justin Bean mit zwölf Punkten.

Erneut musste Trainer Pedro Calles auf die beiden verletzten Point Guards Martin Hermannsson und Bennet Hundt verzichten. Es entwickelte sich gleich eine sehr intensive Partie, in der die Gastgeber zwar in der Defensive gut arbeiteten, aber in der Offensive viel zu viel liegenließen – selbst völlig offene Würfe fanden nicht den Weg in den Korb.





Alba mit besseren Nerven in der Crunchtime

Zu Beginn des zweiten Viertels lagen die Berliner so bereits zweistellig 18:28 zurück. Alba antwortete zwar sofort mit einem 8:0-Lauf, es blieb aber Stückwerk. Denn anschließend wurde wieder viel vergeben. Zudem sorgte so manche fragwürdige Schiedsrichterentscheidung zuungunsten der Berliner für weitere Unruhe auf den Rängen und im Team.

Berlin kamen dann aber verbessert aus der Kabine und ging nach langer Zeit wieder in Führung (47:45). Nun wechselte die Führung hin und her. Beide Teams vergaben viele Chancen. Die Entscheidung fiel erst 5,6 Sekunden vor Ende, als Jonas Mattisseck zwei Freiwürfe zum 71:68 verwandelte.