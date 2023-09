Pesaro (dpa/bb) – Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Saisonvorbereitung den zweiten Sieg im fünften Testspiel geholt. Am Mittwoch gewannen die Berliner beim italienischen Erstligisten Pesaro mit 81:75 (42:33). Bester Berliner Werfer war Sterling Brown mit 27 Punkten.

Wie schon bei den Pleiten am Wochenende beim Magentasport Cup in München fehlte gegen den Tabellenachten der italienischen Lega A der vergangenen Saison Weltmeister Johannes Thiemann. Auch die weiter angeschlagenen Louis Olinde und Christ Koumadje pausierten erneut.

Am Samstag absolviert Alba ein weiteres Testspiel in Italien. Dann geht es gegen den Tabellensechsten der vergangenen Spielzeit, Aquila Basket Trento (19.30 Uhr) – dem Ex-Verein von Alba-Neuzugang Matteo Spagnolo. Er wird auch die Generalprobe vor dem Ligastart am 28. September bei den MLP Academics Heidelberg.