Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga auf Kurs. Die Berliner gewannen beim Tabellenvorletzten Academics Heidelberg vor 4.521 Zuschauern deutlich mit 87:54 (43:28). Dadurch festigte Alba den zweiten Tabellenplatz. Bester Werfer des Clubs aus der Hauptstadt war der überragende Moses Wood mit 25 Punkten.

Im ersten Spiel nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Bamberg musste Trainer Pedro Calles auf die Point Guards Martin Hermannsson (Daumen) und Bennet Hundt (Schulter) verzichten. Zudem fehlte Alex O’Connell (Muskelverletzung). Beide Teams hatten zunächst Probleme, ihren Rhythmus zu finden. Alba konnte sich aber schneller steigern und ging mit 11:4 in Führung.





Klassenunterschied in der zweiten Hälfte

Die Heidelberger, bei denen Carlo Finetti sein Debüt als Headcoach gab, hielten mit sehr viel Physis dagegen und brachten so die Berliner in Probleme. Mitte des zweiten Viertels glichen die Gastgeber wieder aus (26:26). Doch die Gäste blieben unbeeindruckt und schlugen mit einem 17:2-Lauf zurück.

Damit war die Partie quasi entschieden. Denn auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Berliner nach Belieben. Heidelberg machte zu viele Fehler und fand gegen die Alba-Deckung kaum Lösungen.