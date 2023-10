Berlin (dpa/bb) – Alba Berlin hat einen wichtigen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga geholt. Am Sonntag siegten die Berliner vor 6818 in der Max-Schmeling-Halle gegen den bis dahin ungeschlagenen Aufsteiger Rasta Vechta mit 98:80 (54:44). Die Hauptstädter haben damit drei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 18 und Tim Schneider mit 15 Punkten.

Alba-Trainer Israel Gonzalez gab dem zuletzt so konstant agierenden Matt Thomas eine Pause. Und ohne ihn erwischte sein Team einen katastrophalen Start. Die Berliner verwarfen fast alles und waren defensiv kaum anwesend. Nach sieben Minuten lagen die Gastgeber schon 6:23 zurück.

Doch anschließend kämpften sich die Hauptstädter zurück und starteten eine Aufholjagd. Plötzlich stimmten der Einsatz und die Körpersprache – besonders in der Defensive. Zu Beginn des zweiten Viertels brachte Schneider mit einem Drei-Punkte-Wurf sein Team wieder in Führung (31:29). Und die konnten sie bis zur Pause weiter ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Berliner weiter absetzen. Sie ließen zwar auch offensiv einiges liegen, aber standen defensiv sehr gut, so gelang Vechta kaum noch etwas. Alba zog bis auf 68:49 davon und rettete den Sieg über die Zeit.