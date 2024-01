Berlin (dpa/bb) – So richtig in Fahrt wollen die Basketballer von Alba Berlin in dieser Saison nicht kommen. Nach zuletzt zwei guten Partien mussten die Berliner am Sonntag in der Bundesliga bei den Würzburg Baskets wieder einen Rückschlag hinnehmen. «Am Ende haben kleine Details den Ausschlag gegeben. Wir haben viel versucht, aber hatten besonders in der Offensive nicht den Spielfluss aus den letzten Partien», sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach der unglücklichen 75:76-Pleite.

Den Berlinern fehlt es an Konstanz im Spiel. Feierten sie in den letzten Spielen noch ein kleines Offensivfeuerwerk, hakte es dort dieses Mal. Der enge Spielplan ist nicht nur physisch eine Herausforderung, sondern auch mental. «Es ist schwierig für uns immer wieder jeden zweiten Tag auf dem höchsten Level zu performen», sagte Ojeda. Dabei habe jeder Spieler so seine eigenen Probleme. «Wir müssen aber wieder eine bessere Balance finden», sagte der Spanier.

So brillierte nach seiner Rückkehr Spielmacher Martin Hermannsson in den ersten drei Partien und gab dem Berliner Spiel deutlich mehr Struktur. Doch der Isländer blieb gegen Würzburg blass. «Man darf nicht vergessen, dass er vorher ein Jahr mehr oder weniger raus war», erklärte Ojeda. Erschwerend kam noch der Ausfall vom kaum zu kompensierenden Weltmeister Johannes Thiemann hinzu. «Er hat muskuläre Probleme und er kann sich aktuell nicht problemlos bewegen», sagte der Sportdirektor. Ausfallzeit offen.

Und jetzt wartet auf Alba auch noch die nächste harte Woche mit drei Partien. Schon am Montag reiste das Team nach Athen, wo am Dienstag das Euroleague-Spiel bei Olympiakos Piräus (20.15 Uhr) ansteht. Einen Tag später geht es in aller Frühe zurück nach Berlin. Am Donnerstag folgt das Heimspiel gegen Valencia (20.00 Uhr/beide MagentaSport), am Sonntag dann in der Bundesliga die Partie gegen ratiopharm Ulm. «Das ist natürlich nicht ideal. Das wird wieder eine verrückte Woche», sagte Ojeda.