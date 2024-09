Berlin (dpa) – Basketball-Vizemeister Alba Berlin baut sein Engagement an Schulen in der Hauptstadt aus. Der Club organisiert an drei weiteren Schulen mit seinem eigenen Personal das Ganztagsprogramm, wie Alba mitteilte. Zur Albert-Gutzmann-Schule im Wedding kommen die Lew-Tolstoi-Schule (Karlshorst), die 49. Grundschule in der Adalbertstraße (Mitte) und die Albrecht-von-Graefe-Schule (Kreuzberg) hinzu.

50 neue Fachkräfte hat Alba demnach zum neuen Schuljahr angestellt. Insgesamt rund 80 Erzieher und Erzieherinnen sowie Sozialarbeiter und Sozialberlinerinnen betreuen nun rund 2000 Schulkinder. An den Partnerschulen werde der Tag bewegter und lebendiger gestaltet. An der Albrecht-von-Graefe-Schule werde beispielsweise das Wahlpflichtfach Basketball angeboten.

«Wir wollen möglichst viele Kinder bewegen. Die Trägerschaft ermöglicht uns genau das und ist in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Teil unseres einzigartigen Nachwuchs- und Sozialprogramms geworden», wird Alba-Geschäftsführer Marco Baldi zitiert.