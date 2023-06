Berlin (dpa) – Wegen mehrerer Notrufe am Mittwochmorgen durchsucht die Polizei derzeit die Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin Kreuzberg. Laut einem Notruf, der gegen 9.30 Uhr über die Nora-App bei der Polizei einging, soll eine männliche Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand am Eingang der Schule gesehen worden sein. Kurz darauf ging ein zweiter Notruf über die App ein.

«Wir haben bislang keine Hinweise auf einen bewaffneten Täter», sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Alle Schülerinnen und Schüler seien aufgefordert, in ihren Klassenräumen zu bleiben.