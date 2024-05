Berlin (dpa) – Propalästinensische Aktivisten haben am Dienstag einen Hof der Freien Universität in Berlin besetzt. Rund 80 bis 100 Personen waren nach Schätzungen einer Uni-Sprecherin beteiligt. Auf Fotos einer als «Student Coalition Berlin» bei Instagram auftretenden Gruppe waren mehrere Zelte zu sehen. Die Universität kündigte ein rasches Vorgehen an. «Die FU hat die Räumung angeordnet und die Polizei gerufen», so die Sprecherin.

Vonseiten der Polizei gab es noch keine konkreten Informationen. Man müsse sich zunächst ein Überblick verschafft werden, hieß es dort.