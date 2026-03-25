Berlin (dpa/bb) – Vier Aktivisten sind am Morgen auf das Dach eines Gebäudes des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Berlin-Gesundbrunnen gestiegen. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten sie Transparente mit Bezug zum Nahost-Konflikt dabei und gossen Farbe auf die Hausfassade. Mehrere Medien berichteten.

Die Polizei, die gegen 6.15 Uhr alarmiert wurde, sei mit rund 20 Kräften im Einsatz. Um die Menschen vom Dach zu holen, wurden Spezialkräfte zur Höhenrettung angefordert. Die Lage vor Ort sei sehr ruhig, so der Sprecher.



