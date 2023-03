Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger Landesregierung will wegen der steigenden Flüchtlingszahl in vier Wochen einen Maßnahmenkatalog zur Entlastung der Kommunen vorlegen. Das kündigte Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in Potsdam an. Er bezeichnete die erste Vorlage des Innenministeriums als konstruktive Grundlage für die weitere Diskussion. Dabei seien erhebliche bundes- und landesrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Damit sollen Engpässe bei der Unterbringung vermieden werden. Zuvor waren große Differenzen zutage getreten, SPD und Grüne im Landtag lehnten einige Vorschlage von CDU-Innenminister Michael Stübgen ab.