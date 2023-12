Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin muss mindestens in den ersten drei Spielen der Fußball-Bundesliga im neuen Jahr auf Aissa Laidouni verzichten. Der 27 Jahre Mittelfeldspieler wurde in den Kader von Tunesien für den Afrika-Cup berufen, wie Union am Mittwoch mitteilte. Bei dem Turnier in der Elfenbeinküste trifft Tunesien in der Gruppe E am 16. Januar auf Namibia, vier Tage später auf Mali und am 24. Januar auf Südafrika. Somit fehlt Laidouni dem 1. FC Union auf alle Fälle in den Gastspielen beim SC Freiburg am 13. Januar und beim 1. FSV Mainz 05 am 19. Januar sowie dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 neun Tage später.

Vor dem Afrika-Cup testet Tunesien noch am 6. Januar gegen Mauretanien sowie am 10. Januar gegen den Inselstaat Kap Verde. Tunesien konnte bisher einmal den Titel holen, beim Turnier 2004 im eigenen Land. Das Endspiel findet am 11. Februar in Abidjan statt.