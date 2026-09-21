Berlin (dpa) – Über die Ereignisse auf einer Wahlparty der Linken in Berlin-Neukölln soll nach dem Willen der AfD auch der Bundestag debattieren. Der AfD-Fraktionsvorstand hat nach dpa-Informationen aus Vorstandskreisen beschlossen, für diese Woche eine Aktuelle Stunde zu beantragen, bei der es um «Clans, Islamisten und Antisemiten» auf der betreffenden Wahlparty gehen solle, wie es hieß.

Bei der Veranstaltung nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, die die Linke deutlich gewonnen hatte, war am Sonntagabend neben einem führenden Clan-Mitglied auch ein propalästinensischer Aktivist anwesend, der für seine israelfeindlichen Positionen in der Kritik steht.



