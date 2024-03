Jüterbog (dpa/bb) – Die amtierende Landesvorsitzende der Brandenburger AfD, Birgit Bessin, lässt eine erneute Kandidatur kurz vor dem Landesparteitag in Jüterbog noch offen. «Jedes Mitglied hat die Möglichkeit zu kandidieren», sagte Bessin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. In Jüterbog wird eine neue Landesspitze der AfD gewählt. Der Bundestagsabgeordnete René Springer hatte angekündigt zu kandidieren. Bisher gab es Differenzen zwischen Fraktion und Landesvorstand.

Bessin hofft nach eigenen Angaben darauf, dass sich die Mitglieder in Jüterbog weitgehend einigen. «Wenn der Parteitag zu Ende ist, glaube ich, wird der Großteil mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.» Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband seit 2020 als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein.