Forst (dpa/bb) – Bei der Landratswahl im Landkreis Spree-Neiße hat sich die AfD-Kandidatin Christine Beyer durchgesetzt – eine absolute Mehrheit aber verfehlt. Sie kam laut vorläufigem Endergebnis auf 42,4 Prozent der Stimmen und verfehlte die absolute Mehrheit somit nur knapp. Die zweitmeisten Stimmen erhielt Martin Heusler von der CDU. 30,5 Prozent der Wähler gaben ihm die Stimme. Beide Kandidaten treten nun am 22. März in einer Stichwahl gegeneinander an.

Der bisherige Amtsinhaber Harald Altekrüger (CDU) hatte seit 2010 das Landratsamt inne und verabschiedete sich in den Ruhestand. Das Lausitzer Braunkohlerevier liegt inmitten des Landkreises im Südosten Brandenburgs. In den kommenden Jahren dürfte das Gelingen des Strukturwandels eines der Kernthemen der Region werden. Auch der demografische Wandel drückt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Kreises.





Schon bei den vergangenen Wahlen zeigte sich der Landkreis als AfD-Hochburg. Bei der Kommunalwahl im Juni 2024 erzielte die AfD mit 38,2 Prozent ihr stärkstes Ergebnis in Brandenburg – fast doppelt so viele Stimmen wie die CDU mit 20,1 Prozent. Bei der Europawahl holte die AfD im Landkreis 37,8 Prozent und bei der Landtagswahl im September 2024 erreichte sie im Wahlkreis Spree-Neiße II 41,7 Prozent.