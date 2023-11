Berlin (dpa/bb) – Die Ärzte an den DRK Kliniken Berlin bekommen künftig mehr Geld. Wie die Ärztevertretung Marburger Bund am Freitag mitteilte, hat sie sich mit den Kliniken auf eine Gehaltserhöhung von 9,75 Prozent in drei Stufen und eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 2200 Euro geeinigt. Der neue Tarifvertrag läuft demnach bis zum 30. Juni 2025.

Die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte steigen den Mitteilungen zufolge ab dem 1. Januar 2024 um 4,0 Prozent, ab dem 1. Oktober 2024 um weitere 3,0 Prozent sowie um weitere 2,75 Prozent ab dem 1. Januar 2025. Zudem sind laut Marburger Bund «eine Reihe von Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen» ausgehandelt worden, «unter anderem bei der Bewertung von Bereitschaftsdiensten sowie dem kurzfristigen Einspringen». «Besonders freuen wir uns über die verkürzten Zeiten bei den Stufensprüngen der Fachärztinnen und Fachärzten, die eine zusätzliche finanzielle Aufwertung bedeuten», sagte Peter Bobbert, Vorstandsvorsitzender des Marburger Bundes Berlin/Brandenburg.

Eine Bestätigung der Arbeitgeberseite lag zunächst nicht vor.