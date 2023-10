Berlin (dpa/bb) – Für Menschen mit Übergewicht gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, doch nicht jeder kennt sie und weiß, wie man an die Hilfe kommt. Gabriele Haase hat selbst 100 Kilogramm abgenommen und ist nun als Adipositas-Lotsin bei Vivantes unterwegs: «Ich kann die Menschen beraten, sich im Dschungel der Bürokratie und Therapieoptionen zurechtzufinden», sagt die 58-Jährige. «Viele Menschen liegen mit Adipositas-Folgeerkrankungen wie etwa Herz- oder Gelenkerkrankungen in der Klinik und oft ist ihnen das gar nicht bewusst», sagt die Lotsin. Sie kontaktiert Patienten, die als adipös gelten, direkt im Krankenhaus und versucht mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

In Krankenhäusern gibt es bereits verschiedene Arten von Lotsen – Babylotsen, Kardiolotsen oder Onkolotsen – Mittler zwischen Ärzten und Patienten. Seit Mai ist Haase im Vivantes-Klinikum Berlin-Friedrichshain unterwegs und nun auch im Medizinischen Versorgungszentrum Wedding. Jürgen Ordemann, Chefarzt am Zentrum für Adipositas und metabolische Chirurgie am Vivantes Klinikum Spandau, hat sie ins Boot geholt. «Sie macht Mut und sie ist Vorbild. Sie kann den Patientinnen und Patienten zeigen, dass es immer Möglichkeiten gibt, aus der Erkrankung herauszukommen», sagt der Arzt.