Berlin (dpa) – US-Schauspieler Adam Sandler hat in seinem Privatleben kaum Zeit für sich. «Im wirklichen Leben habe ich nicht so viel Zeit, um allein zu sein. Ich habe vielleicht acht Minuten, höchstens, und dann muss ich wieder etwas tun», sagte er am Mittwoch bei der Berlinale-Pressekonferenz zu seinem neuen Film «Spaceman». Dort spielt der 57-Jährige an der Seite von Carey Mulligan (38, «Der große Gatsby»), Paul Dano (39, «The Fabelmans») und Kunal Nayyar (42, «The Big Bang Theory») einen Mann, der über viele Monate hinweg in einem Raumschiff auf Forschungsreise ist. Die Einsamkeit der Rolle hat ihm wohl nicht so viel ausgemacht: «Allein auf einem Raumschiff zu sein, das kann ich jedem von euch nur empfehlen», sagte er mit einem Zwinkern.