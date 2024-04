Berlin (dpa/bb) – In Berlin ist ein achtjähriges Kind auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Ein 49-Jähriger fuhr am Freitagmorgen mit seinem Lieferwagen auf der Waltersdorferstraße in Treptow-Köpenick, übersah den Jungen und stieß mit ihm zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Achtjährige habe mit seinem Fahrrad die Straße überquert. Das schwer verletzte Kind wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.