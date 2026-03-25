Eisenhüttenstadt (dpa/bb) – Eine Achtjährige ist in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree-Kreis) von einem Kleintransporter angefahren und schwer verletzt worden. Eine zufällig vorbeifahrende Streife der Wasserschutzpolizei fand das Mädchen am Dienstag bewusstlos auf einer Straße in der Nähe des Oder-Spree-Kanals liegend vor, wie ein Sprecher erklärte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Ersten Angaben zufolge hatte das Kind mit ihrer 11 Jahre alten Schwester am Straßenrand gewartet und rannte plötzlich auf die Straße. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.



