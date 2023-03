Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin empfängt heute Abend im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League die einzige Mannschaft, die die Berliner in dieser Saison in der heimischen Alten Försterei schlagen konnte. Die Köpenicker und der belgische Spitzenclub Royale Union Saint-Gilloise trafen in dem Wettbewerb bereits in der Vorrunde aufeinander. Im September gewannen die Belgier 1:0 bei den Eisernen, im Rückspiel siegten die Berliner mit dem gleichen Ergebnis in Belgien. «Wir haben etwas gutzumachen für das letzte Heimspiel», sagte Mittelfeldspieler Morten Thorsby.

Personell kann Trainer Urs Fischer gegen den Tabellenzweiten der Jupiler League fast auf alle Profis zugreifen. Linksverteidiger Niko Gießelmann könnte wieder im Kader stehen. Für Jérôme Roussillon kommt die Partie noch zu früh. Auch Mittelfeldspieler Andras Schäfer fällt noch aus.