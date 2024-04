Cottbus (dpa) – Beim Zusammenprall zweier Straßenbahnen in Cottbus sind acht Menschen verletzt worden. Vier von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ob der Unfall durch einen Fahrfehler eines Straßenbahnfahrers ausgelöst wurde oder durch technische Ursachen, wird nach Polizeiangaben vom Dienstag noch ermittelt. Grund für den Unfall am Montagabend könnte eine falsch gestellte Weiche gewesen sein, hatte es nach erster Einschätzung geheißen. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Die zwei Straßenbahnen waren am Montagabend an der Kreuzung Berliner Straße und Bahnhofstraße kollidiert. Verletzt wurden dabei laut Polizei die beiden Wagenführer sowie sechs Fahrgäste im Alter von 20 bis 55 Jahren. Wegen Bergungsarbeiten kam es bis Dienstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.