Berlin (dpa/bb) – Acht Fahrzeuge haben am frühen Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch gebrannt. Wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte, wurden bei dem Feuer keine Menschen verletzt. Demnach wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 4.15 Uhr verständigt, sie löschten die Flammen. Weitere Details zu den Hintergründen des Feuers waren zunächst nicht bekannt.