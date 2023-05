Berlin (dpa/bb) – Robin Knoche ist vor dem finalen Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga in das Mannschaftstraining von Union zurückgekehrt. Der Abwehrchef hat seinen Infekt überwunden, der ihn am vergangenen Samstag in der Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim (2:4) zum Pausieren zwang. Einem Einsatz von Knoche im letzten Saisonspiel im Stadion An der Alten Försterei gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) dürfte nichts im Wege stehen. Mit einem Sieg qualifizieren sich die Köpenicker für die Champions League.

Beim Trainingsauftakt am Dienstag konnte Union-Trainer Urs Fischer dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich die Mittelfeldspieler Paul Seguin (private Gründe) und Andras Schäfer (Mittelfußbruch) standen nicht auf dem Platz.