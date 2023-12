Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin hat auch in seinem vorerst letzten Spiel in der Champions League einen Sieg verpasst und sich dem großen Favoriten Real Madrid geschlagen geben müssen. Der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga unterlag am Dienstabend im Olympiastadion in Berlin nach großem Kampf mit 2:3 (1:0).

Nach der Führung der Unioner durch Kevin Volland in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) gelang Joselu (61.) der Ausgleich. Der ehemalige Bundesliga-Profi sorgte elf Minuten später auch für den zweiten Treffer der Madrilenen, ehe der eingewechselte Alex Kral (85.) für die Berliner ausglich. Die Entscheidung fiel in der 89. Minute, als Dani Ceballos zum Siegtor der Gäste zur Stelle war, die damit auch im sechsten Spiel der Gruppe C drei Punkte holten.

Union verpasste indes nicht nur den ersehnten ersten Drei-Punkte-Erfolg bei seiner ersten Teilnahme an der europäischen Meisterklasse, sondern auch das Überwintern wenigstens in der Europa League. Rivale SC Braga verlor zwar parallel beim Gruppen-Zweiten SSC Neapel, holte aus den insgesamt sechs Partien aber vier Punkte, die Köpenicker nur zwei.