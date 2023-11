Berlin (dpa/bb) – Das Abgeordnetenhaus will am Donnerstag neue Berlinerinnen und Berliner bei einer zentralen Einbürgerungsfeier begrüßen. Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Cornelia Seibeld, will die Gäste im Festsaal des Parlaments um 18.00 Uhr empfangen. Kultursenator Joe Chialo wird dann einen Festvortrag halten. Der CDU-Politiker, der als Sohn einer tansanischen Diplomatenfamilie in Bonn geboren wurde, versteht sich nach eigenem Bekunden gleichermaßen als Deutscher und Afrikaner.

In der Regel organisieren in Berlin die Bezirke die Einbürgerungsfeiern. Das Abgeordnetenhaus hatte vor rund zehn Jahren aber beschlossen, einmal im Jahr auch selbst neu eingebürgerte Berliner festlich zu begrüßen.

2022 wurden in Berlin 8875 Ausländer als Deutsche eingebürgert. Bislang sind die Bezirke für Einbürgerungen zuständig, ab Januar 2024 soll das zentral das Landesamt für Einwanderung übernehmen. Es wird dann einen erheblichen Rückstau von Anträgen abarbeiten müssen. Im Vorjahr hatten SPD-Politiker die Zielzahl von 20.000 Einbürgerungen pro Jahr genannt. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist diese Zahl allerdings nicht verankert.