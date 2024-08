Berlin (dpa/bb) – Hertha-Trainer Cristian Fiél macht kein Hehl daraus, wie sehr ihn die Abgänge zweier Leistungsträger schmerzen. «Es steht außer Frage, dass wir zwei Spieler mit enormer Qualität verlieren. Das ist aus sportlicher Sicht ganz klar. Und trotzdem ist es dann auch so, dass man Entscheidungen des Vereins akzeptieren muss. Das tue ich», sagte der 44-Jährige vor dem Spiel des Fußball-Zweitligisten auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

Der Hauptstadt-Club hatte in den vergangenen Tagen Torjäger Haris Tabakovic (TSG 1899 Hoffenheim) und Abwehrchef Marc Oliver Kempf (Como 1907/Italien) abgegeben. Beide Spieler hatten einen Wechselwunsch deutlich gemacht.

Hertha will aufsteigen

Solche Dinge passierten im Fußall, sagte der Coach mit Blick auf Kempf, für den sich die Chance kurzfristig ergeben habe. «Meine Entscheidung wäre eine andere gewesen, weil er einfach qualitativ ein wichtiger Spieler für uns ist. Aber die Entscheidung ist gefallen. Er ist jetzt in Italien und ich wünsche ihm nur das Beste», sagte der 44-Jährige.

Einerseits sind für die klamme Hertha Transfereinnahmen wichtig, andererseits will der Club in dieser Saison aufsteigen. «Wir werden versuchen, Punkte zu holen, Spiele zu gewinnen und guten Fußball zu spielen», sagte Fiél.

Es gebe definitiv bessere Zeitpunkte, um Spieler abzugeben, sagte der Trainer. Für den ein oder anderen Spieler, der auf seine Chance gewartet habe, sei es nun aber eine Gelegenheit. Das Team habe gut auf die Nachrichten reagiert. «Das kann schon was mit einer Mannschaft machen», sagte Fiél. «Mein Gefühl ist, dass alles in Ordnung ist. Das ist die Wahrnehmung, die ich in dieser Woche im Training hatte.»