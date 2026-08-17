Berlin (dpa/bb) – Nach der großen Techno-Parade «Rave The Planet» hat die Berliner Stadtreinigung (BSR) rund 80 Kubikmeter Müll eingesammelt. Das war etwas mehr Abfall als im Jahr 2025 (76 Kubikmeter), wie das Unternehmen auf der Plattform X mitteilte. In den Jahren zuvor lagen die Abfallmengen demnach deutlich darüber mit 110 (2024) und 145 Kubikmeter (2023).

Rund 120 BSR-Beschäftigte waren nach Unternehmensangaben auf der Straße des 17. Juni unterwegs, um Müll einzusammeln, den Raver dort hinterlassen hatten. 50 Fahrzeuge waren demnach im Einsatz.





Der Veranstalter selbst hatte wie in den Vorjahren zu einem «Cleanup Day» im Großen Tiergarten aufgerufen. Zahlreiche Freiwillige kamen entlang der Partymeile zusammen, um Müll einzusammeln.

Am Samstag hatten Zehntausende Menschen auf der Straße des 17. Juni bis in die Nacht gefeiert. Viele nutzten den Tiergarten zwischendurch zum Ausruhen.