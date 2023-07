Potsdam (dpa/bb) – Am Donnerstag ist es in Berlin und Brandenburg zunächst bewölkt, im Süden kann es mitunter Regenschauer geben. Im Verlauf des Vormittags wechseln sich Quellwolken und Sonne ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 28 Grad, in Berlin um 26 Grad.

Ab dem Mittag kann es vor allem zwischen Prignitz, Havelland und Uckermark lokal schauerartig regnen und gewittern. Nur gelegentlich wird das Gewitter stärker und bringt stürmische Böen und kleinkörnigen Hagel mit sich. In Berlin bleibt die Gewitterwahrscheinlichkeit gering. Zum Abend lassen Wind und Regen nach.

In der Nacht zum Freitag kann es anfangs noch Regenschauer geben, dann klart es allmählich auf. Die Temperaturen fallen auf 14 bis 11 Grad. Am Freitag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad. Größtenteils bleibt es trocken, nur im Norden Brandenburgs kann es etwas regnen.

Die Nacht zum Samstag wird wolkig bei Temperaturen von 17 bis 14 Grad. Der Samstag wird laut DWD oft freundlich. Im Tagesverlauf können von der Prignitz Wolkenfelder aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 32 und 36 Grad.