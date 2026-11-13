Rostock (dpa) – Autofahrer auf der A19 Berlin-Rostock müssen sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch auf Behinderungen einstellen. Die Autobahn wird von Dienstagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochfrüh, 6.00 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Kavelstorf und Glasewitz (Landkreis Rostock) in beide Richtungen voll gesperrt.

Grund ist der Abriss einer Brücke, die über die Autobahn führt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.





Die marode Brücke ist bereits seit dem 26. Oktober gesperrt. Über die Brücke führt eine Kreisstraße, welche die Ortschaften Kavelstorf und Prisannewitz verbindet. Die Brücke soll neu gebaut werden.