Berlin (dpa/bb) – Viktoria Berlin erhält für die am kommenden Wochenende beginnende Spielzeit in der Frauenfußball-Regionalliga weitere Unterstützung. 94 neue Investorinnen und Investoren bringen dem Frauenfußballteam insgesamt 1,2 Millionen Euro. «Wir wollen damit entscheidende Verbesserung an den Rahmenbedingungen vornehmen, um das Team weiterzuentwickeln», sagte Mitgründerin Verena Pausder. Das neue Kapital soll dem Team außerdem zum Aufstieg in die zweite Bundesliga verhelfen.

Im Juni 2022 hatten sechs Frauen die Fußballerinnen vom FC Viktoria Berlin vom Gesamtverein ausgegliedert, darunter unter anderem Pausder und die ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin und zweimalige Fußballweltmeisterin Ariane Hingst. Ziel des Projekts ist es, die Mannschaft bis 2027 von der Regionalliga bis in die erste Bundesliga zu führen. Gleichzeitig soll das Bewusstsein für Gleichbehandlung und gleiche Bezahlung für Frauen im Sport geschärft werden.

Unterstützt werden die Gründerinnen dabei von einem breiten Netzwerk aus Sport, Wirtschaft, Politik und Medien. Mit den 94 neuen Unterstützerinnen und Unterstützern haben mittlerweile insgesamt 181 Förderer in den Club investiert, über 70 Prozent davon sind Frauen. Zu den neuen Investoren zählen bekannte Persönlichkeiten, wie die ehemalige Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga (DFL), Donata Hopfen, und der Gründer von Jung von Matt, Jean-Remy von Matt. 2022 hatten bereits bekannte Namen wie Franziska van Almsick, Dunja Hayali und Carolin Kebekus investiert.