Cottbus (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat an einem Tag 92 unerlaubt eingereiste Menschen in der Umgebung von Cottbus aufgegriffen. Innerhalb weniger Stunden kontrollierten Einsatzkräfte am Mittwoch mehrere größere Gruppen entlang der A15, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Aufgegriffenen sollen demnach wenige Monate bis 53 Jahre alt sein und die syrische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie konnten weder Einreise- noch Aufenthaltspapiere vorweisen.

Nach Abschluss der Maßnahmen kamen sie in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg, unbegleitete Minderjährige wurden in die Obhut des zuständigen Jugendamtes gegeben. Darüber hinaus wurde ein Schleusertransporter sichergestellt, der Fahrer konnte flüchten.