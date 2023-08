Berlin (dpa/bb) – Ein 89 Jahre alter Mann ist am Montagabend nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben. Der Mann war am 26. Juli in Berlin-Moabit von einem Auto erfasst worden, wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte. Ein 25 Jahre alter Autofahrer war demnach mit einem Kleintransporter rückwärts auf der Stromstraße gefahren und hatte den 89-Jährigen angefahren. Der Mann war demnach mit Verletzungen an Arm und Hüfte ins Krankenhaus gekommen.