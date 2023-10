Berlin (dpa/bb) – Eine Woche nach einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad im Berliner Ortsteil Baumschulenweg ist ein 88 Jahre alter Fußgänger im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Beim Überqueren der Kiefholzstraße am 22. September war ein 43 Jahre alter Motorradfahrer mit dem Senioren zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Männer wurden daraufhin von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung wurde der Motorradfahrer wieder entlassen. Der Senior starb am vergangenen Freitag (29. September). Die Polizei ermittelt weiter, wie es zu dem Unfall kam.