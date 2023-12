Küstrin-Kietz (dpa/bb) – Ein 87-Jähriger ist am Montagabend an den Folgen eines Autounfalls in Küstrin-Kietz (Landkreis Märkisch-Oderland) gestorben. Der Mann war am Mittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dort sei der 87-Jährige mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend starb. Auch die vier Insassen des anderen Wagens wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben des Sprechers auf 25 000 Euro.